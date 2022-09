Nuovo ingresso nello staff sanitario del Brindisi. Il club biancazzurro ha ufficializzato l’ingaggio di Salvatore Mustich nel ruolo di massaggiatore. “Professionista dalle riconosciute competenze tecniche nell’ambito del massaggio sportivo e nell’anatomia del massaggio – si legge in una nota -. Nel 2021, Mustich ha conseguito il diploma biennale in “Massoterapia del Benessere” specializzandosi in Massoterapia Cervicale, Lombare, degli arti inferiori e superiori e nel massaggio Maori.