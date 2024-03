Serie D, fuga Altamura: come cambia la classifica dopo la 26^ giornata

Dieci punti di vantaggio a dieci giornate dalla fine della regular season. La 26^ giornata di campionato in Serie D ha visto l’Altamura capolista sgattaiolare via ancora una volta dalle inseguitrici. E questa volta il divario è notevole. La Team supera per 2-0 la pratica Angri, in un match in cui accade tutto nel finale: mancino di Saraniti e deviazione vincente per il vantaggio, con il raddoppio del solito Loiodice a tempo praticamente scaduto. Sesta partita consecutiva senza subire gol per una squadra che non perde da 18 giornate. Si accartoccia la zona playoff, con Nardò e Martina che pareggiano in Salento: Tedesco risponde a Gennari. Gli itrani restano secondi, mentre i granata vengono sorpassati dalla Fidelis e raggiunti dal Casarano. Resta a due lunghezze dalla griglia delle prime cinque il Matera, che conquista un punto nel finale in casa della Gelbison: Isaac pareggia prima il momentaneo vantaggio di De Pasquale e nel finale con una doppietta annulla anche il 2-1 di Kosovan. Terza vittoria di fila per l’Andria, che batte 3-1 la Paganese al Degli Ulivi: apre le marcature Donida, la pareggia Porzio alla mezz’ora. Nel secondo tempo Giambuzzi e Varsi spianano la strada verso i tre punti. Il Casarano strapazza 5-0 il Fasano al Capozza: in gol Guastamacchia, Leggittimo, Perez, Citro e l’ex Corvino. Appena un punto raccolto nelle ultime cinque dai biancazzurri della Selva, che restano a cinque punti da una zona playout in cui non ha vinto nessuno. Il Barletta cade per 3-1 a Palma Campania: Puntoriere, Potenza e Silvestro stendono i biancorossi, a cui a nulla serve la rete di La Monica. Raccoglie punto che muove la classifica il Gallipoli in Basilicata, con Trinchera croce e delizia: prima il gol del vantaggio salentino, poi l’autorete che permette al Rotonda di pareggiare l’incontro apulo-lucano. Si muove di paripasso il Gravina, che a sua volta fa 1-1 al Vicino con il Santa Maria ultimo in graduatoria: Brugaletta risponde al solito Da Silva. 1-1 anche al Miramare fra Manfredonia e Bitonto: ospiti avanti con Demichele, Hernaiz evita il ko dei sipontini nel finale.

