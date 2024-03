Scontri Venezia-Bari, Carabinieri, ‘Usate spranghe e bombe carta’

“Mostriamo vicinanza ai Carabinieri in servizio al 4° Battaglione Veneto rimasti coinvolti dall’orda barbarica delle due tifoserie della partita Venezia Bari. Feriti e finiti in ospedale alcuni carabinieri, attinti da sprangate e bombe carta. Pari solidarietà anche ai colleghi della Polizia coinvolti negli stessi scontri”. Così il nuovo Sindacato Carabinieri sulla criticità legata alle carenze organizzative del servizio.

La rappresentanza dei militari esprime il disappunto “sulla logistica dei Carabinieri del 4° Battaglione allo stadio, lasciati a piedi, costretti più delle volte al fai da te riguardo il trasporto del materiale di protezione assegnato”.

Nello specifico, si sottolinea, come le sacche contenenti le protezioni in dotazione vengano depositate in un angolo all’esterno dello stadio con un operatore a guardia, distante una trentina di metri dalla squadra. Una circostanza, a giudizio del sindacato, che ha esposto i Carabinieri ad altissimi ed evitabili rischi e l’epilogo poteva solo che andare peggio.

