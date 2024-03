Lecce, è fatta! Sarà Luca Gotti il nuovo allenatore

Il Lecce ha deciso: Luca Gotti sarà il nuovo allenatore dei giallorossi. Dopo l’esonero di Roberto D’Aversa, la società di Saverio Sticchi Damiani ha subito sondato il tecnico veneto, che in mattinata avrebbe battuto la concorrenza di Semplici, altro profilo che piaceva e non poco. Pronto per lui un contratto fino a giugno, con opzione valida per la stagione successiva.

LA CARRIERA

L’ex Spezia è fermo da un anno, ed è ora pronto a rimettersi in gioco sulla panchina dei salentini. Gotti ha allenato la compagine ligure per buona parte della stagione 2022/2023, fino alla 22^ giornata, quando venne poi esonerato proprio a beneficio di Leonardo Semplici, con quest’ultimo che non riuscì a scongiurare la retrocessione dei bianconeri. Dal novembre 2019 al dicembre 2021, Gotti ha guidato l’Udinese, raccogliendo in Friuli ben 87 panchine. Un allenatore che ha iniziato a muovere i propri primi passi in solitaria nella massima serie alla Dacia Arena, prima nel ruolo di vice di Igor Tudor. Gotti è stato anche vice di Sarri a Londra, ai tempi del Chelsea, e di Donadoni a Bologna, Parma e Cagliari.

IL MODULO

Sebbene il Lecce sia stato costruito da Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera per giocare con il 4-3-3, Gotti è un allenatore che negli ultimi anni ha raramente rinunciato al 3-5-2. Difficile che possa proporlo anche in Salento, se non in qualche spezzone di gara. Di sicuro c’è tanta curiosità in merito alle novità tecnico-tattiche che il classe ’67 di Adria porterà al Via del Mare.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author