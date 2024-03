Incidenti Manduria-Novoli, daspo per 2 tifosi salentini

La Polizia ha notificato il daspo, emesso dal Questore di Taranto Massimo Gambino, nei confronti di due sostenitori del Novoli ritenuti tra i responsabili degli incidenti con la tifoseria del Manduria avvenuti prima dell’incontro di calcio tra le due squadre dello scorso 14 gennaio.

Come si ricorderà, a poca distanza dallo stadio di Sava le opposte tifoserie si fronteggiarono violentemente. Le indagini del commissariato di Manduria e della Digos di Taranto hanno permesso di individuare una decina di tifosi del Manduria coinvolti nei tafferugli e di emettere nei loro confronti il daspo per complessivi 34 anni.

Grazie a ulteriori accertamenti sono stati individuati anche due tifosi della squadra salentina, che dopo gli incidenti si recarono, seppur feriti, allo stadio per assistere alla partita facendosi medicare dal personale del 118 durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo.

Come accertato dagli investigatori, uno dei due, ferito a un orecchio, fornì false generalità ai sanitari con l’intento di non farsi identificare. Al tifoso del Nicolò di 41 anni. residente in un paese della provincia leccese a poca distanza da Novoli, già destinarlo in un recente passato di due analoghi provvedenti, è stato notificato il daspo per un periodo di cinque anni. Per l’altro sostenitore, un 56enne residente a Novoli, il provvedimento è di tre anni.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author