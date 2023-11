Serie D: Fidelis Andria presenta ricorso dopo ko di Coppa col Casarano

Il giudice sportivo non ha omologato il 2-0 con cui il Casarano ha superato la Fidelis Andria nella sfida giocata al Capozza mercoledì 15 novembre e valida per i sedicesimi della Coppa Italia di Serie D. I federiciani hanno preannunciato reclamo per la presunta posizione irregolare di un calciatore del Casarano, che avrebbe giocato nonostante una vecchia squalifica non ancora scontata. Qualora il reclamo della Fidelis Andria venisse presentato e accolto, verrebbe inflitta la sconfitta a tavolino alla squadra di Peppe Laterza, che perderebbe la qualificazione agli ottavi.

