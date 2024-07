Fidelis Andria: arriva Fantacci dalla Serie C

La Fidelis Andria ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il trequartista Tommaso Fantacci. Nato a Lucca nel 1997 e cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Fantacci ha esordito in prima squadra vincendo il campionato di Serie B. In carriera ha disputato quasi 200 partite da professionista, collezionando numerosi gol e assist. Ha inoltre vestito la maglia della Nazionale italiana dall’Under 15 all’Under 19. Nel girone C di Serie C, Fantacci ha giocato con la Juve Stabia e, lo scorso anno, con il Monterosi.

