Parma, Fiorentina e Como in corsa per l’ex Lecce Almqvist

Parma, Fiorentina e Como sono pronte a sfidarsi sul mercato per l’esterno svedese Pontus Almqvist, di proprietà del Rostov. Il calciatore classe 1999, 30 presenze e 2 reti nella passata stagione in prestito al Lecce, potrebbe risolvere anticipatamente il suo contratto a causa della delicata situazione in Russia rendendosi disponibile a parametro zero.

