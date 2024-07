Lecce, comincia ufficialmente il precampionato 2024/25

È cominciata ufficialmente la stagione 2024/25 del Lecce. La settimana giallorossa, infatti, si è aperta con le visite mediche di rito dei primi calciatori arrivati nel Salento, poco dopo le ore 9 di un lunedì mattina incandescente, tra temperature, attesa e passione di un territorio che per il terzo anno di fila avrà il compito di difendere il posto nell’elite del calco italiano. Controlli di routine al centro BioLab di Cutrofiano in mattinata, propedeutici ai test atletici sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. È iniziata la settimana che condurrà poi alla partenza per l’Austria nella giornata di domenica.

Sul fronte mercato, invece, oltre a dover sfoltire una rosa che vanta non pochi esuberi – e ai procuratori di questi, ovviamente, è stata comunicata la decisione di società e allenatore – nelle scorse ore si è vociferato dell’interesse della Roma per Antonino Gallo. Il profilo del terzino classe 2000, annotato sul taccuino di Mourinho già all’inizio della scorsa stagione, è un pupillo anche del nuovo corso capitolino e in particolare del vice allenatore Giacomazzi, suocero di Gallo. 67 presenze in A e cinque assist, per il difensore siciliano – con un passato anche alla Virtus Francavilla – potrebbe concretizzarsi il grande salto in una squadra che il prossimo anno disputerà l’Europa, continuando a coltivare il sogno Nazionale. Tra i difensori con richieste ci sono anche Gendrey e Pongracic, rispettivamente nel mirino di Torino e Bologna.

