Bari, si chiude per Chajia e Obaretin. Il Genoa ha proposto Jagiello, Magalini ci pensa

Riprende oggi con il secondo giorno di test fisici la preparazione del Bari, che mercoledì partirà in ritiro a Roccaraso. Il direttore sportivo Giuseppe Magalini stringerà oggi con Como e Napoli per Chajia (arriverà a titolo definitivo dai lariani firmando un contratto biennale) e Obaretin (difensore classe 2003 che sarà girato in prestito dalla società partenopea). Nel frattempo il Genoa ha proposto Filip Jagiello, centrocampista classe ’97 che lo scorso anno ha concluso la stagione con 1 gol in 13 gare nella seconda parte di stagione a La Spezia. Nel 2022/2023 il polacco ha contribuito alla promozione del Genoa con 4 reti in 34 partite. Le perplessità riguardano la possibilità di vedere la mezzala di proprietà del Grifone in un centrocampo a due.

