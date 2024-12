Monopoli, Viteritti uomo simbolo: pronto rinnovo fino al 2026

Diciassette gare, due gol e un assist nella prima parte di stagione. La fascia di capitano onorate con tante prestazioni al di sopra della sufficienza e il timbro nella vittoria interna con il Benevento, quella che ha fatto sì che il Monopoli, adesso, sia ad un passo dalla vetta del girone C di Serie C. L’altro gol, bellissimo, lo ha realizzato allo Zaccheria di Foggia, in una gara che forse ha dato consapevolezza alla squadra per fare quello che di splendido sta facendo.

Orlando Viteritti, da possibile partente nel mercato estivo, si è riscoperto protagonista in un Monopoli che sta stupendo tutti ed è pronto a rinnovare il suo contratto in scadenza con la società del presidente Rossiello. Lo ha dichiarato in un’intervista post partita, lo hanno confermato fonti vicine alla società che ha intenzione di renderlo un uomo simbolo. 140 presenze 8 reti, 19 assist con il gabbiano, con cui ha disputato quattro stagioni e mezzo, due da capitano se si conta la seconda parte dell’anno scorso e la prima di quest’anno.

Colombo gli ha cambiato il ruolo, spostandolo da esterno di destra a braccetto e allungandogli, di fatto, la carriera. Una metamorfosi che stanno vivendo molti suoi colleghi, qualcuno anche molto illustre come Darmian, a cui qualcuno scherzosamente lo paragona. La verità è che Viteritti è quel giocatore duttile che tutti vorrebbero e che il Monopoli si sta per assicurare, almeno fino al 2026.

