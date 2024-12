Il Cerignola stringe per l’arrivo di Volpe dal Catanzaro

Il Cerignola prova a stringere i tempi per Giovanni Volpe, esterno offensivo e seconda punta del Catanzaro ed ex del Potenza. Volpe era finito nel mirino di diversi top club di C ma il ds Elio Di Toro nelle ultime ore avrebbe superato la concorrenza degli altri pretendenti. Volpe arriverebbe a Cerignola con la formula del prestito con possibile diritto ed obbligo di riscatto a determinate condizioni, in definizione i dettagli dell’operazione.

