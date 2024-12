Como, Fabregas: “Si è visto ciò che possiamo e vogliamo fare”

Al termine del match vinto con il Lecce per 2-0, l’allenatore del Como Cesc Fabregas ha commentato così il successo interno con i salentini: “Alla squadra avevo chiesto palleggio e personalità, è ciò che mi hanno dato. Oggi si è visto il calcio che possiamo e vogliamo fare, anche se non ho apprezzato l’ultimo quarto d’ora. È una squadra di ragazzi che lavorano e corrono, ma possiamo fare ancora di più. Sono felice per la vittoria, questi ragazzi danno il massimo ogni giorno, sono felice. Avevamo preparato bene la partita, sapevo sarebbe servito un grande lavoro di pressing. Creiamo tanto, ma spesso ci manca l’ultimo tocco. Stiamo lavorando per migliorare questo aspetto. Fadera? In questo ruolo lavora benissimo, è perfetto per le sue caratteristiche. È molto giovane, può migliorare tanto. Lo mettiamo tante volte uno contro uno, lì deve imparare ad essere determinante. In futuro sarà un giocatore importante, non ho dubbi.

