Lecce, Giampaolo: “Fatto il possibile, ho poco da rimproverare ai ragazzi”

Al termine del match perso per 2-0 a Como, l’allenatore del Lecce Marco Giampaolo ha commentato così il ko maturato al Sinigaglia: “Abbiamo fatto quello che potevamo fare, ho poco fa rimproverare ai ragazzi. Gli errori fanno parte della partita, ma io ho visto grande spirito di sacrificio. Il Como ha grande qualità, è gente che corre e che sa giocare. Il tema della partita era scritto, sapevo su quali binari si sarebbe svolta la gara. Dovevamo lavorare di ripartenza, ma ci è mancato qualcosa. Siamo stati poco lucidi palla al piede, tanti palloni li abbiamo persi in disimpegno ed abbiamo conquistato poche seconde palle. Rebic e Krstovic? Possono coesistere, posso metterli in campo insieme, ma puoi permettertelo quando hai equilibri già consolidati in campo. Oggi sarebbe stata una forzatura, avremmo prestato troppo il fianco. Abbiamo provato a tenere in piedi la partita, il secondo gol è arrivato poco prima di un cambio, avrei tentato qualcosa si più offensivo se non avessero segnato il 2-0″.

