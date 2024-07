Serie C, Monopoli: Spalluto potrebbe salutare, c’è il Campobasso

MONOPOLI – Samuele Spalluto potrebbe salutare Monopoli. L’attaccante classe 2001 è in procinto di trasferirsi al Campobasso. L’ambizioso club molisano vuole regalare a Braglia un attaccante under per la rosa 2024/2025 e avrebbe individuato nel giocatore di proprietà dei biancoverdi una possibile soluzione. Spalluto si era trasferito in prestito a Trento nella seconda parte della passata stagione, collezionando 1 rete in 12 presenze. Nella prima parte 18 presenze e 2 assist con la maglia biancoverde.

