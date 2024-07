Team Altamura, attesa per i lavori allo stadio. Lunedì il raduno

Lunedì 15 luglio sarà il giorno X per la Team Altamura, i biancorossi si ritroveranno al “D’Angelo” agli ordini di Daniele Di Donato per dar via ufficialmente alla prima storica stagione in Serie C. Nell’occasione il club ha indetto una conferenza stampa, fissata alle 18, di presentazione dell’intero staff tecnico scelto dal direttore sportivo Andrea Grammatica e capitanato dall’ex allenatore del Latina. Salvo cambiamenti di programma, però, sarà una giornata chiave anche per la questione stadio: lunedì 15 luglio, infatti, verranno aperte le buste per l’analisi delle varie offerte pervenute all’aggiudicazione dei lavori. Siamo ancora in una fase pienamente burocratica, gli onerosi ed impegnativi interventi sulla struttura non sono ancora cominciati ed i tempi tecnici di valutazione fanno ipotizzare che si possa partire non prima della fine di luglio, se non direttamente ad agosto, e dunque a poche settimane dai primi impegni ufficiali. La società dovrà quindi fronteggiare un’ingente spesa di gestione per la disputa delle gare interne al San Nicola, non si sa fino a quando, ma ciò non sta condizionando i movimenti di mercato. L’Altamura è una delle squadre più attive, dovendo necessariamente ricostruire contrattualmente e tecnicamente l’intero organico. A partire da Dipinto, Bolognese e Molinaro, prime tre conferme dalla rosa della passata stagione. Il centrocampo di Di Donato ripartirà dunque dai due perni di Giacomarro, Dipinto e Bolognese appunto, mentre l’attaccante Molinaro avrà modo di giocarsi le sue carte tra i pro come stava per accadere un anno fa, prima che il club decidesse di trattenerlo in Serie D, per lui 29 gol in 100 presenze, sarò la sua quarta stagione in biancorosso. Sarà tandem o staffetta col classe 2002 Sabbatani, arrivato dopo una brillante stagione a Ravenna, ma lì davanti i murgiani cercherebbero un nome di spessore, anche per scaldare la piazza: già noto l’interesse per Bombagi e Magrassi, seppur siano al momento delle piste complicate. Priorità però agli under ed al minutaggio, visti anche gli annunci di Poggesi e del portiere Di Biagio. Il mercato over è sempre complicato per una neopromossa, ma Rolando è sicuramente un innesto di spessore. Iniezione di esperienza anche da Silletti, ormai garanzia difensiva del Girone H negli ultimi anni, seppur per lui sia la prima chance tra i pro. 219 presenze in Serie D ed un campionato vinto con la maglia del Cerignola che quest’anno sfiderà da ex per la prima volta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author