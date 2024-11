Serie C, la presentazione della 16^ giornata di campionato

Il 16esimo turno di campionato in Serie C verrà inaugurato venerdì sera dal primo dei due confronti appulo-lucani di giornata. Picerno e Team Altamura apriranno le danze con il primo anticipo: i lucani stanno riprendendosi da un periodo particolare, mentre i murgiani (imbattuti da sei turni) cercheranno continuità.

Tre gli incontri in programma per sabato alle ore 15. Il Taranto farà visita al Benevento capolista in un match proibitivo sulla carta, ma occhio: i rossoblù hanno di recente battuto Avellino e Cerignola, mentre le streghe hanno raccolto appena un punto negli ultimi due turni. Al Partenio di Avellino ci sarà invece il Catania: si tratta di un vero e proprio scontro diretto, con tanto di possibile assalto al podio. Test Latina invece per il Trapani, autore fino ad ora di un campionato fin troppo insipido rispetto alle aspettative della vigilia. Una coppia di incontri è invece fissata per le 17.30: il Monopoli sarà ospite di un Potenza in formissima. Due squadre appaiate al terzo posto a quota 25. In contemporanea la Casertana dovrà vedersela fra le mura amiche del Pinto contro il Giugliano nell’unico derby campano di giornata: i gialloblù vogliono riprendere la propria marcia vincente, ma per farlo dovranno superare i falchetti, reduci da ben quattro pareggi di fila.

Le ultime quattro gare in calendario si disputeranno di domenica. Nel lunch-match delle 12.30, il Crotone ospita una Juventus Next Gen ben più riposata, non scesa in campo durante la sosta delle nazionali. I bianconeri, fanalino di coda del girone c, non vincono da agosto, e vogliono muovere la classifica dopo aver perso sette delle ultime otto gare disputate. I pitagorici sono invece in salute ed andranno a caccia del proprio terzo successo consecutivo. Alle 15 si sfideranno in Sicilia Messina e Sorrento: i campani vogliono tornare in zona playoff, mentre i padroni di casa cercheranno punti utili per tirarsi via da quella playout. Ad abbassare il sipario della sedicesima giornata ci penseranno due pugliesi: Cerignola e Foggia. L’Audace nelle ultime tre ha raccolto solo due punti, e se la vedrà al Monterisi con una Cavese capace di vincere tre degli ultimi quattro turni. I satanelli saranno invece a Torre del Greco, e visti i 14 punti che accomunano le due formazioni, quello con la Turris non può non essere considerato uno scontro diretto.

