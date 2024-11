ANCI e Lega Pro: un protocollo per rafforzare calcio e territori

In occasione della 41ª Assemblea Nazionale ANCI, il Vicepresidente e Delegato allo Sport, Salute, Politiche Giovanili e Aree Interne di ANCI, Roberto Pella, ha incontrato il Direttore Generale della Lega Pro, Paolo Bedin. Al centro del confronto, la volontà di favorire nuove sinergie tra le amministrazioni locali e il mondo dello sport, puntando a un protocollo d’intesa tra ANCI e Lega Pro.

L’accordo si pone l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra i Comuni, i club calcistici e le associazioni sportive, promuovendo lo sport come strumento di sviluppo locale. In particolare, mira a consolidare il ruolo dello sport come vettore per la valorizzazione dei territori, delle loro eccellenze e identità locali.

“Questo futuro accordo darà l’opportunità a Comuni e Lega Pro di avviare una stagione di forte collaborazione, che potrà portare alla risoluzione di questioni territoriali e al rilancio dello sport e del calcio,” ha dichiarato Pella.

Il Presidente della Lega Pro, Matteo Marani, attraverso il Direttore Bedin, ha sottolineato l’importanza di costruire una piattaforma di dialogo strutturato tra Comuni, società calcistiche e altri stakeholder. Marani ha citato come modello l’iniziativa “City Club” dello scorso aprile a Pesaro, alla presenza dello stesso Pella, evidenziando la strategicità della collaborazione con ANCI, che rappresenta la quasi totalità dei Comuni italiani.

“La nostra intesa vuole essere un apripista per una maggiore integrazione tra enti locali e mondo dello sport, affinché lo sport diventi un volano per la crescita sostenibile e il benessere delle comunità locali,” ha concluso Marani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author