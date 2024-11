Serie D, la presentazione della 13^ giornata di campionato

Sono tre i derby pugliesi in programma per il 13esimo turno di campionato in Serie D, e tutti e tre verranno disputati in Salento. Il Casarano, capolista assieme alla Nocerina, sarà ospite al Miramare di un Manfredonia reduce dal proprio primo successo stagionale. A pochi chilometri di distanza, Nardò e Martina daranno vita ad un vero e proprio scontro diretto da zona playoff: il confronto tra itrani e granata sarà come di consueto sinonimo di festa sugli spalti, al netto del gemellaggio tra le due tifoserie. Una gara, questa, che verrà trasmessa in diretta ed in chiaro dal Gruppo Editoriale Distante, su Teleregione, proprio come Ugento-Brindisi. Un derby da piani bassi della graduatoria questo, con gli adriatici ancora fanalino di coda a -3 ed i giallorossi terzultimi a quota 9, gli stessi punti di Costa d’Amalfi e Fasano. Proprio i biancazzurri della Selva, dopo l’esonero di Iannini e l’arrivo di Agovino, sono chiamati al più complicato dei test: la sfida in casa di una Nocerina reduce da due ko di fila. Prima trasferta lunga per la Virtus Francavilla, ospite di un Angri che ormai da un mese fa il bello ed il cattivo tempo, ma che riesce a dare il meglio di sé proprio tra le mura amiche del Novi. La Fidelis Andria, dopo lo stop di domenica scorsa, vuole tornare a riprendere la propria marcia inarrestabile: conta di farlo al Degli Ulivi, contro l’Acerrana. Il quarto incontro appulo-campano di giornata sarà quello che vedrà il Gravina di scena ad Ischia. I murgiani vogliono vincere per tenere a distanza il Matera, dal proprio canto impegnato in Basilicata contro il Costa d’Amalfi: in campo due squadre che nell’ultimo periodo hanno manifestato una certa difficoltà a vincere. Completa il quadro della 13esima giornata, la sfida tra Francavilla in Sinni e Palmese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author