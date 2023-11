Serie C, la classifica del minutaggio under sorride ad alcune lucane e pugliesi

Dopo sette giornate di campionato, è stata resa nota la graduatoria legata all’impiego degli under militanti in Serie C. La classifica stilata dopo i primi sette turni vede nel girone meridionale la Turris in testa con un minutaggio ponderato di 4.355,06, equivalente ad €91.951,52 . Subito sotto ecco il Benevento, mentre il gradino più basso del podio è occupato dal Potenza.

Seguono a ruota Giugliano e Picerno, ma per trovare la prima pugliese è necessario scendere fino al sesto posto di questa speciale graduatoria. Il Monopoli ha infatti raccolto un minutaggio ponderato di €2.966,62 . Poco in più rispeto alla Virtus Francavilla, che in tal senso ha comunque fatto meglio di Latina, Messina, Juve Stabia e Sorrento.

Le ultime quattro caselle appartengono a Brindisi, Taranto, Foggia e Crotone. Cerignola, Avellino, Casertana, Catania e Monterosi hanno un punteggio pari a zero, a causa del mancato minutaggio avvenuto nelle prime sette giornate di campionato.

LA GRADUATORIA

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp