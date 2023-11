Foggia: Cudini, ‘Latina squadra da prendere con le pinze’

(Di Lorenzo Ruggieri) “Dopo aver riconquistato i tre punti l’umore della squadra è positivo”. Esordisce così il tecnico del Foggia, Mirko Cudini, alla vigilia della sfida contro il Latina. I rossoneri sono reduci dal successo contro il Messina che ha ridato loro punti ed entusiasmo. I Satanelli ora cercano continuità contro la squadra allenata da Di Donato: “Il Latina è una squadra di categoria e con qualità importanti. Lavora con lo stesso tecnico da 3 anni, ha cambiato qualche elemento, ma è una compagine collaudata. Sarà una sfida da prendere con le pinze e di sacrificio per entrambe. Vogliamo dare continuità ai risultati e la gara di domani sarà un banco di prova molto importante. Servirà attenzione nelle transizioni e bravura nei duelli. In casa, poi, riusciamo ad avere una spinta in più dal nostro pubblico”.

Indisponibili: “Non recuperiamo nessuno e perdiamo Vacca, Schenetti e Di Noia. Giovanni non si è allenato dopo la scorsa partita, mentre Antonio e Andrea hanno rimediato un problema durante l’allenamento di ieri. Marino, Rizzo, Beretta e Antonacci sono in fase di recupero”.

Emergenza centrocampo: “Perdiamo qualcosa in cabina di regia, ma abbiamo altri giocatori che possono giocare davanti alla difesa e ci adatteremo. Frigerio dal primo minuto può essere una soluzione, il minutaggio di domenica scorsa gli ha fatto bene e se la giocherà con altri per una maglia da titolare”.

Tounkara: “Tounkara sta crescendo e bisogna avere pazienza. Molto dipende da lui e dal suo approccio alle partite. Mi dispiace che domenica scorsa sia uscito tra i fischi ma abbiamo fiducia in lui e mi auguro che riesca ad ottenere più certezze”.

