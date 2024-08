Serie C, Girone C: risultati, classifica e highlights

SERIE C / GIRONE C – RISULTATI 1a GIORNATA

Venerdì 23/08/2024

GIUGLIANO-TARANTO 1-0

29’ rigore Romano (G)

JUVENTUS NG-CERIGNOLA 1-3

12’ Cuppone (C), 20’ Salvemini (C), 28’ Cuppone (C), 43’ Martin Palumbo (J)

LATINA-CASERTANA 0-0

Sabato 24/08/2024

SORRENTO-CATANIA (ore 18.00)

Domenica 25/08/2024

PICERNO-AVELLINO (ore 18.00)

MESSINA-POTENZA (ore 20.45)

TURRIS-MONOPOLI (ore 20.45)

Lunedì 26/08/2024

BENEVENTO-CAVESE (20.45)

CROTONE-ALTAMURA (20.45)

FOGGIA-TRAPANI (20.45)

