Foggia, che beffa! Lescano agguanta il pari nel finale, 2-2 col Trapani

Parte con una beffa la stagione del nuovo ed ambizioso Foggia, fermato sul pari dal Trapani soltanto a tempo scaduto, finisce 2-2 in uno “Zaccheria” bollente, dauni che mancano il successo in casa da più di cinque mesi.

Avvio sprint dei satanelli, al 4′ Millico servito sulla sua mattonella, grande intervento di Seculin. Sul conseguente corner i rossoneri si lasciano sorprendere dalla ripartenza di Kanoute che tu per tu con De Lucia si allunga clamorosamente il pallone. 10′, Salines entra in area e tenta la botta, la sfera si impenna di poco. Il Trapani prova a conquistare metri ma al 23′ si fa gol praticamente da solo: svarione di Benassai con Seculin in uscita sul lancio lungo di Felicioli, Emmausso deve soltanto depositare in rete il suo secondo gol in rossonero, primo boato stagionale per la bolgia dello “Zaccheria”. Sarà il festival degli errori difensivi. Al 25′ la reazione, diagonale rasoterra di Karic, nulla di fatto. Al 44′ i rossoneri sfiorano il raddoppio, Millico sgancia Felicioli che pesca Santaniello, palla alta. Occasione sciupata che pesa, un minuto dopo, al 45′, Karic scodella alla perfezione per l’inserimento di Kanoute che con assoluta freddezza firma il pari proprio al tramonto di un bellissimo primo tempo, 1-1 all’intervallo.

Danzi non ce la fa dando spazio al debutto di Da Riva. Pronti-via, al 48′ c’è spazio anche per il nuovo vantaggio del Foggia: penetrazione di Zunno, Carraro spazza il suo rasoterra teso colpendo Sabatino, rimpallo che non lascia scampo a Seculin, altra rete rocambolesca nella notte dello “Zaccheria”. I ragazzi di Brambilla gestiscono ma rischiano al 74′, traversone di Martina, Kanoute tutto solo di testa schiaccia troppo la sfera. 86′, diagonale potente di Emmausso, Seculin tocca quel tanto che basta. I satanelli si difendono e concedono poco ma il Trapani non si arrende e gela i quasi diecimila presenti proprio allo scadere, siamo al 96′ quando un cross senza pretese manda a vuoto De Lucia, Lescano tutto solo insacca di testa ed evita ai suoi di perdere un’imbattibilità che in campionato dura da un anno e mezzo. Proprio l’argentino, inseguito per un’estate dai pugliesi e grande assente della partita fino a quel momento. Doccia fredda per i rossoneri, distrutti a fine gara, allo “Zaccheria” è 2-2.

FOGGIA 2-2 TRAPANI

Foggia (4-2-3-1): De Lucia; Salines, Camigliano, Parodi, Felicioli; Tascone (79′ Mazzocco), Danzi (46′ Da Riva); Zunno (78′ Vezzoni), Emmausso, Millico (62′ Orlando); Santaniello. All. Brambilla.

Trapani (4-3-3): Seculin; Ciotti, Benassai (34′ Sabatino), Gelli, Martina; Karic, Carraro (85′ Zuppel), Carriero (46′ Mastrantonio); Kanoute (85′ Udoh), Lescano, Fall (62′ Bifulco). All. Torrisi.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Marcatori: 23′ Emmausso (F), 45′ Kanoute (T), 48′ aut. Sabatino (F), 96′ Lescano (T).

Ammoniti: Karic (T), Salines (F), Mastrantonio (T), Ciotti (T).

