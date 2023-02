Il Foggia viene raggiunto in extremis allo Scida di Crotone dove a Frigerio ha risposto una deviazione sfortunata di Garattoni. I rossoneri salgono a 40 in classifica e rischiano di essere sorpassati da Cerignola e Picerno.

In cronaca: subito occasione per il Crotone al quarto minuto: Tribuzzi da fuori scalda i guanti di Thiam che respinge lateralmente. Al 9’ ancora padroni di casa pericolosi: è Pannitteri a coordinarsi da pochi passi su un cross di Crialese ma la sfera non inquadra lo specchio. La risposta del Foggia è affidata al destro a giro di Schenetti che però finisce alto sopra la traversa della porta difesa da Dini. Minuto 33: cross da destra su cui Thiam non esce benissimo ma per fortuna Tribuzzi non trova la deviazione vincente. Al 44’ è D’Ursi a trovarsi il pallone buono sui piedi per la conclusione della distanza ma anche questa volta Thiam risponde deviando in angolo. Al 6’ della ripresa è ancora Thiam a deviare, questa volta in maniera non perfetta, la conclusione di Kargbo, poi subisce fallo da D’Ursi. Passa il Foggia al 10’: azione che si sviluppa sulla sinistra, Rizzo la rimette al centro in acrobazia e Frigerio di testa poggia in rete a porta sguarnita. Occasionissima Crotone per il pareggio al 31’: punizione di Petriccione smorzata dalla barriera, Cuomo si avventa sulla sfera ma trova sulla sua strada un grande Thiam. All’81’ è il suo dirimpettaio Dini a salvare il risultato: Petermann va via a sinistra, la mette in mezzo per Iacoponi che a botta sicura trova la grandissima risposta del portiere avversario. Il pareggio arriva a 2′ dal termine: sugli sviluppi di un corner Garattoni devia sfortunatamente alle spalle di Thiam un colpo di testa di Golemic. Ancora D’Ursi ci prova al 93′ ma Thiam è provvidenziale per l’ennesima volta e blinda definitivamente l’1-1.

