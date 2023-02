Fidelis Andria: Trocini, ‘Giocare senza sentire peso classifica’

( Di Lorenzo Ruggieri ) La sconfitta nel match quasi proibitivo con il Catanzaro ha rappresentato l’undicesima gara senza vittorie per la Fidelis Andria. I federiciani sono stati raggiunti dal fanalino di coda Viterbese, ma il tecnico Bruno Trocini non vuole creare psicodrammi: “A Catanzaro abbiamo concesso occasioni ai nostri avversari per errori individuali – ha dichiarato l’allenatore dei biancoazzurri alla vigilia del match con il Pescara -. Abbiamo rivisto il match in settimana e lo abbiamo sottolineato. Non possiamo commettere errori tecnici o leggerezze in grado di minare la tranquillità di una squadra in sofferenza per la classifica. Abbiamo anche lavorato tanto sulla concretezza allenandoci con determinazione. Abbiamo l’obbligo di provare a vincere contro chiunque, necessitiamo di una scossa possibile solo con i tre punti. Affronteremo una compagine blasonata e costruita per vincere, ma sono fiducioso. Sarà una partita difficile, però siamo in crescita e più competitivi. Dovremo giocare senza avvertire il peso della classifica”.

Il tecnico ha poi salutato con entusiasmo il nuovo arrivato Pedro Costa Ferreira e i nuovi ingressi societari: “Costa Ferreira è già a disposizione. È un giocatore di grande professionalità ed esperienza. Si è presentato bene e si è allenato molto, non ha i 90 minuti nelle gambe, ma potrebbe tornare utile a partita in corso. Le nuove mosse societarie possono dare tanto alla squadra. Papagni è un riferimento importante, siamo tutti felici che sia con noi perchè, con la sua esperienza, sarà sicuramente utile alla causa”.

