Serie C: centrocampo, il Monopoli torna sul mercato

L’obiettivo è trovare un centrocampista. Nelle scorse ore è arrivato come un fulmine a ciel sereno il rifiuto di Nana Welbeck, destinato al Monopoli e che ha preferito la Lucchese in extremis. Tre anni di contratto per il centrocampista ghanese del Catania che costringe il direttore sportivo biancoverde Marcello Chiricallo a tornare sul mercato. In mediana, al momento, ci sono De Risio (che ha saltato a causa di un acciacco l’ultima gara contro il Lecce Primavera), Bulevardi, che non è ancora una priorità per mister Colombo, Virgilio e Battocchio, che sono gli ultimi arrivati e Borello, che è ancora da collocare tatticamente. Una mediana che necessita ancora di qualche intervento, con due scommesse, come il giovane di grandissime prospettive Virgilio e Battocchio, che è tornato in Italia dopo le esperienze in India e giocatori come De Risio, spesso ai box per problemi fisici così come Bulevardi negli ultimi tempi. Nel frattempo la squadra prosegue con gli allenamenti nel ritiro di Moccone, che finirà con l’amichevole di mercoledì contro il Soccer Montalto.

