Serie C/C, Potenza-Taranto in diretta su Antenna Sud

Potenza-Taranto, gara in programma alle 20.45 di lunedì 4 dicembre e valida per la 16a Giornata del Girone C della Serie C, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in chiaro su Antenna Sud, canale 14 del Digitale Terrestre, e sarà visibile in Puglia e Basilicata. Attenzione, quindi, la sfida del Viviani non andrà in streaming o in diretta Facebook.

