Bari: Marino, ‘Se si vincono 3 partite su 14 c’è da lavorare, Lecco in forma’

Non contano i numeri ma l’atteggiamento. Questa in sintesi la conferenza stampa di Pasquale Marino all’antivigilia della sfida con il Lecco. Il Bari ha recuperato quasi tutti e va in Lombardia per riscattare le brutte prestazioni di Piacenza contro la Feralpisalò e del San Nicola con il Venezia.

DIFESA A TRE O A QUATTRO? – “Quello che conta è l’atteggiamento. Se è quello giusto si vincono le partite. Se lasciamo qualcosa in un campionato difficile come quello di B si hanno difficoltà. E’ tutto una conseguenza di come ci si approccia”

INFORTUNATI – “Abbiamo ancora un altro giorno ma si sono aggregati quasi tutto. Pucino ha recuperato subito, Koutsoupias e Brenno hanno recuperato, Diaw ha lavorato parzialmente in gruppo ma domani farà tutto con la squadra”.

POSIZIONE DI DORVAL – “Se si guarda il risultato si valuta sempre in una certa maniera. Con l’Ascoli e con il Brescia ha fatto una buona gara. Quando si vince le valutazioni vanno fatte in meglio. Per le caratteristiche che ha può fare il terzino o l’esterno senza problemi”.

BARI POCO DOMINANTE – “Sabato abbiamo giocato contro una dellle migliori squadre del campionato e siamo rimasti in partita fino al 90’. Abbiamo creato delle opportunità come il tiro di Ricci, quello di Aramu, quelli di Koutsoupias e Sibilli. Anche qualche episodio ci gira male. Con la Feralpi la deviazione di Di Cesare è andata dentro, quella di Tessmann sulla traversa. Se su 14 partite comunque ne abbiamo vinte solo 3 è chiaro che c’è qualche problema e ci stiamo lavorando”.

SEI GOL NELLE ULTIME DUE PARTITE – “Con la Feralpi c’è stato un calo fisiologico dopo il 2-1, contro il Venezia la voglia di rimediare ci ha portato ad allungarci e abbiamo pagato. Sono storie diverse, ora dobbiamo concentrarci sulla prossima e non su quello che è stato. Ci deve servire da lezione per non ripetere gli errori”.

LECCO – “Affrontiamo una squadra che ha battuto il Parma, il Palermo fuori casa, il Pisa, ha fatto risultato con il Como. Il Lecco sta bene e questo ci deve dare la forza per metterci alle spalle le ultime due partite”.

ARAMU – Il Venezia stava spingendo da destra e ho preferito mettere in mezzo Sibilli e mettere un tornante. Abbiamo tante possibilità sotto il punto di vista tecnico, non sono i numeri che contano. Io metto quello che sta meglio, dai giocatori importanti ovviamente ci si aspetta tanto. Lui sta crescendo, vuole dare una mano al Bari e può fare molto meglio”.

FISCHI – “Quando le cose vanno bene c’è entusiasmo, quando vanno bene non possiamo pensare che ci battano le mani dopo una sconfitta in casa. Mi auguro che le cose si ricompongano. Quando le componenti remano dalla stessa parte le cose vanno meglio. Dobbiamo fare di tutto per quelli che vengono in trasferta e per chi riempie lo stadio in casa. Non dobbiamo cercare scuse e isolarci”.

