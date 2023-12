FOGGIA – Mirko Cudini avrà vissuto momenti migliori nella sua carriera. Il tecnico del Foggia ha il sostegno della squadra, ma i numeri non sono proprio dalla sua e probabilmente anche la società. All’orizzonte c’è la trasferta più difficile del girone, almeno in questo momento, perché la Casertana è la squadra più in forma e il Taranto e il Brindisi sono state solo alcune delle vittime. In attacco c’è quel Curcio tanto temuto dalle difese avversarie, in panchina c’è quel Cangelosi, secondo di Zeman che seppur abbia vissuto dei momenti stupendi e memorabili a Foggia, siamo certi che vorrà togliersi al cospetto della società diversi sassolini dalla scarpa. Il tecnico avrà qualche ora in più per preparare la sfida dato che il gara è in programma alle 20,45 di lunedì. Si prevede il tutto esaurito al Pinto. Lunghe le file ai botteghini nelle scorse ore perché a Caserta si comincia davvero a sognare. Anche perché la squadra campana è la rivelazione di questa prima parte della stagione considerando che è stata ripescata in estate dalla serie D. Il Foggia non deve pensare all’entusiasmo dei padroni di casa e neanche alla classifica. Deve semplicemente spolverare il blasone e ricordarsi di essere il Foggia. Cudini va alla ricerca del modulo giusto da schierare in campo e ultimamente è sembrato anche in confusione, complici anche le assenze che l’hanno costretto a sperimentare soluzioni alternative. Di certo alcune scelte, come lasciare in panchina giocatori di maggiore affidamento e alcune sostituzioni effettuate nel corso delle gare, non hanno dato buoni frutti e Cudini lunedì sera si gioca tanto.

