Serie C/C: Pescara-Foggia vietata ai tifosi rossoneri

Giancarlo Di Vincenzo, prefetto di Pescara, in vista della partita di calcio Serie C Pescara-Foggia, in programma domenica 29 gennaio 2023, alle ore 14.30, allo stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per tutti coloro che risiedono in provincia di Foggia. Il provvedimento è stato adottato in linea con gli indirizzi del “Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive”, sentito il Questore e all’esito della disamina in sede di riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia. Nella gara di andata giocata a Foggia analogo divieto era stato adottato per tutti coloro che risiedevano in provincia di Pescara.

