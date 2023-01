Basket: Happy Casa, Vitucci ‘Bisogna crederci sempre’

“Un titolo potrebbe essere “I famosi sei secondi in vantaggio”, dal -24 potevamo mollare e invece ci abbiamo creduto grazie a una prestazione di carattere a fronte di momenti di grande difficoltà”. È così che Frank Vitucci, coach della Happy Casa Brindisi, commenta il rocambolesco successo (78-77j sulla Virtus Segafredo Bologna, maturato negli ultimi sei secondi di una gara sempre in svantaggio.

”Un ringraziamento particolare per il sostegno al nostro pubblico che finalmente abbiamo gratificato qui in casa nel sold out sugli spalti – continua Vitucci -. In questo sport bisogna crederci fino in fondo: abbiamo mostrato una buona reazione spesso non avuta in altre circostanze”.

”I due ‘nuovi’, Lamb e Harrison, hanno dato serenità e personalità anche con un avversario fuori portata, e se gli altri si accodano viene facile trovare fiducia. La zona e i cambi difensivi hanno fatto il loro, siamo stati attenti su Belinelli nel contenerlo. Una vittoria di prestigio di squadra e di società che vale sempre due punti e deve fungere da spinta in avanti“

