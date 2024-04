Serie C/C, gli arbitri designati per la 38a Giornata

Gli arbitri designati per la 38a e ultime Giornata del Girone C della Serie C, in programma sabato 27 aprile alle 18.30.

SERIE C / GIRONE C – 38a GIORNATA

AVELLINO-CROTONE: Giorgio Vergaro di Bari

Assistenti: Roberto Allocco di Alba-Bra e Matteo Nigri di Trieste

IV: Emanuele Velocci di Frosinone

BRINDISI-TURRIS: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

Assistenti: Simone Piazzini di Prato e Rodolfo Spataro di Rossano

IV: Marco Giordano di Matera

CASERTANA-SORRENTO: Valerio Pezzopane di L’Aquila

Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Michele Decorato di Cosenza

IV: Simone Palmieri di Avellino

CATANIA-BENEVENTO: Emanuele Frascaro di Firenze

Assistenti: Fabio Catani di Fermo e Marco Porcheddu di Oristano

IV: Erminio Cerbasi di Arezzo

CERIGNOLA-GIUGLIANO: Giuseppe Mucera di Palermo

Assistenti: Davide Conti di Seregno e Alessio Miccoli di Lanciano

IV: Fabrizio Ramondino di Palermo

JUVE STABIA-PICERNO: Francesco Burlando di Genova

Assistenti: Tommaso Mambelli di Cesena e Angelo Tomasi di Lecce

IV: Paolo Rodolfo Benestante di Aprilia

LATINA-TARANTO: Mattia Drigo di Portogruaro

Assistenti: Luca Landoni di Milano e Carmine De Vito di Napoli

IV: Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco

MONOPOLI-MESSINA: Marco Emmanuele di Pisa

Assistenti: Franco Iacovacci di Latina e Andrea Cecchi di Roma 1

IV: Giuseppe Vingo di Pisa

MONTEROSI-FOGGIA: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Assistenti: Mattia Regattieri di Finale Emilia e Amedeo Fine di Battipaglia

Assistenti: Stefano Milone di Taurianova

POTENZA-VIRTUS FRANCAVILLA: Simone Galipò di Firenze

Assistenti: Matteo Pressato di Latina e Alessandro Antonio Boggiani di Monza

IV: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia

