Taranto, ricorso penalizzazione respinto: le motivazioni

La Corte Federale d’appello della Figc, sezioni unite, ha reso note le motivazioni che hanno portato a respingere il ricorso presentato dal Taranto avverso la penalizzazione in classifica di 4 punti. Per leggere le motivazioni, clicca 👉🏿 QUI

Ora il club rossoblu si appellerà al Consiglio di Stato, sempre tramite l’avvocato Eduardo Chiacchio. La rapidità con cui si sta evolvendo la situazione potrebbe anche non far slittare i playoff del Girone C della Serie C.

