CALCIATORI

TRE GIORNATE DI SQUALIFICA

MAROTTA ALESSANDRO (BENEVENTO) A) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al volto, senza conseguenze; B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre abbandonava il terreno di gioco all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciava frasi offensive al loro indirizzo.

DUE GIORNATE DI SQUALIFICA

HADZIOSMANOVIC CRISTIAN (POTENZA): perché in reazione ad insulti ricevuti da un calciatore avversario lo attingeva con uno sputo al petto.

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA

SCHIATTARELLA PASQUALE (POTENZA)

FRANCO DANIELE (TURRIS)

MATERA ANTONIO (TURRIS)

PACCIARDI FEDERICO (MESSINA)

SILVESTRI TOMMASO (CATANIA)

AMMENDE SOCIETÀ

800 euro alla JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11° minuto e al 24° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco due bottigliette d’acqua piene, senza conseguenze.

