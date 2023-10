Fidelis Andria, Farina presenta la sfida di Coppa Italia contro il Bitonto

ANDRIA – Nuovamente tempo di Coppa Italia in Serie D e la Fidelis Andria si prepara ad ospitare il Bitonto. Al Degli Ulivi, mercoledì alle 19, i biancazzurri cercheranno di dar seguito alla reazione che si è vista contro l’Altamura: dopo il pareggio di domenica contro i murgiani, si torna subito in campo per una competizione che permetterà a Farina di guardare al minutaggio e gestire l’organico.

Contro il Bitonto è l’occasione per fare ulteriori valutazioni sulla rosa, mentre si attendono gli esami per i problemi muscolari di Cecere. Prima della trasferta di Fasano, la sfida con i neroverdi funge da prova generale.

