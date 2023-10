Serie C/C: giudice sportivo, multate Potenza e Juve Stabia

Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare dell’8a Giornata del Girone C della Serie C.

AMMENDE SOCIETÀ

800 euro alla JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11° minuto e al 24° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco due bottigliette d’acqua piene, senza conseguenze.

800 euro al POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco tre bottigliette d’acqua semipiene, senza conseguenze.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp