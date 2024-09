Serie C/C, 3a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE C / GIRONE C – RISULTATI 3a GIORNATA

Sabato 07/09/2024

JUVENTUS NG 🟥-CATANIA 🟥 (ore 18.30) 1-3

25’ Anastasio (C), 61’ Inglese (C), 79’ Afena Gyan (J), 84’ Quaini (C)

PICERNO-CASERTANA (18.30) 0-0

CROTONE-TRAPANI (20.45)

MESSINA-TARANTO (20.45)

TURRIS-LATINA (20.45)

Domenica 08/09/2024

SORRENTO-ALTAMURA (18.30)

AVELLINO-CERIGNOLA (20.45)

BENEVENTO-POTENZA (20.45)

FOGGIA-MONOPOLI (20.45)

GIUGLIANO-CAVESE (20.45)

CLASSIFICA

Picerno 7

Catania 7

Cerignola 6

Foggia 4

Potenza 4

Giugliano 4

Sorrento 4

Juventus NG 3

Crotone 3

Monopoli 3

Cavese 3

Benevento 3

Latina 2

Casertana 2

Taranto 1

Messina 1

Trapani 1

Avellino 1

Altamura 0

Turris 0

