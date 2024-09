Eccellenza, Ginosa-Spinazzola 0-0: niente reti al Milani

Termina a reti bianche il match al “Miani” tra Ginosa e Spinazzola, con i padroni di casa che sanno soffrire e in alcuni frangenti essere pungenti, mettendo in cascina il primo punto in campionato che serve a muovere la classifica e produrre autostima.

La prima di Peppe Genchi in campionato (aveva esordito in Coppa giovedì a Massafra) sulla panchina biancazzurra non parte col botto, ma comunque ha dato un’impronta alla squadra che, seppure non abbia entusiasmato, è riuscita a tenere testa a un avversario ostico e ben organizzato.

Prima frazione equilibrata con ospiti più pericolosi. Al 3’ una palla persa nella trequarti ginosina porta alla conclusione dal limite Diomande che impegna severamente Castiglione. I biancazzurri riescono ad arginare bene le folate offensive avversarie, con la coppia centrale Guglielmi-Patronelli insuperabile per gli avanti dello Spinazzola. Al 23’ la dea bendata aiuta i padroni di casa quando Soria, dal limite, conclude con un tiro maligno a giro che scheggia il palo alla sinistra di Castiglione. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Nella ripresa entrambe le compagini si equivalgono con emozioni e capovolgimenti di fronte da entrambe le parti. I biancazzurri partono con una marcia in più ed al 20’ vanno vicini al vantaggio quando Gatto, sull’out destro, supera con un tunnel il suo diretto marcatore e mette in area piccola un cross radente dove Vapore manca di un soffio la zampata vincente sottoporta.

La replica ospite giunge al 30’ quando Ruibal, da posizione defilata sul vertice sinistro dell’area, effettua un tiro-cross maligno che chiama agli straordinari Castiglioni, mentre al 35’ è Diomande a rendersi pericoloso con un’inzuccata ravvicinata che si stampa sul palo alla sinistra dell’estremo difensore ginosino.

Gli ospiti premono ed al 40’ è ancora un legno (il terzo di giornata) a negare il gol allo Spinazzola: staffilata velenosa dai 25 metri del neo entrato Zaldua con la sfera che bacia la traversa. I padroni di casa, nonostante la stanchezza, sono sempre in agguato ed al 49’ (quarto dei 6 minuti di recupero concessi dal direttore di gara) si rendono pericolosi con Vapore, la cui conclusione maligna a giro dal limite lambisce il palo alla sinistra di Addario.

Ultimo sussulto al 51’ quando un brivido corre lungo la schiena dei padroni di casa: indecisione di Castiglione in area piccola, la cui corta respinta è preda di Doukoure che, a porta sguarnita, si divora il gol vittoria calciando a lato. Alla fine un punto che fa morale e smuove la classifica dopo due ko. Prossimo impegno per i biancazzurri domenica in trasferta contro l’Atletico Acquaviva, con l’obiettivo di portare a casa il massimo risultato utile e dare continuità al risultato positivo.

GINOSA-NUOVA SPINAZZOLA 0–0

GINOSA: Castiglione, Lenoci, Fede (Giaracuni), Partipilo, Guglielmi, Patronelli, Lazazzara(Larizza), Schirizzi, Balboa (1’ st Richella), Vapore, Gatto. A disp.: Coletta, Pizzo, Sergio, Gallitelli, D’Introna. All. Genchi.

NUOVA SPINAZZOLA: Addario, Cappellari, Lobjanidze, Bocchino, De Giosa, Soria (Zaldua), Bux, Diomande, Leonetti, Ruibal, Doukoure. A disp.: De Benedictis, Losapio, Stele, Bellino, Colonna, Zingaro, Cucumazzo, Mbaye. All. Zinfollino

ARBITRO: Giorgio Carmelo De Benedictis di Bari (Assistenti: Francesco Dimonte e Roberto Nero di Barletta).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author