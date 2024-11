Serie C/C, 17a Giornata: le designazioni arbitrali

Le designazioni arbitrali della 17a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra sabato 30 novembre e lunedì 2 dicembre.

SERIE C / GIRONE C – 17a GIORNATA

Sabato 30/11/2024

Altamura-Trapani (15.00): Edoardo Manedo Mazzoni di Prato

Assistenti: Andrea Barcherini di Terni e Luca Marucci di Rossano

Quarto Ufficiale: Mattia Ubaldi di Roma 1

Benevento-Cerignola (15.00): Niccolò Turrini di Firenze

Assistenti: Davide Santarossa di Pordenone e Elia Tini Brunozzi di Foligno

Quarto Ufficiale: Giorgio Vergaro di Bari

Foggia-Crotone (15.00): Maksym Frasynyak di Gallarate

Assistenti: Giampaolo Jorgji di Albano Laziale e Giuseppe Minutoli di Messina

Quarto Ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Latina-Picerno (15.00): Simone Gauzolino di Torino

Assistenti: Giuseppe Lipari di Brescia e Federico Linari di Firenze

Quarto Ufficiale: Alessandro Angelo di Marsala

Catania-Cavese (17.30): Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta

Assistenti: Nicola Morea di Molfetta e Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia

Quarto Ufficiale: Dario Madonia di Palermo

Domenica 01/12/2024

Casertana-Potenza (15.00): Matteo Dini di Città di Castello

Assistenti: Alessio Miccoli di Lanciano e Roberto Meraviglia di Pistoia

Quarto Ufficiale: Domenico Leone di Barletta

Juventus NG-Taranto (17.30): Alberto Poli di Verona

Assistenti: Luigi Ferraro di Frattamaggiore e Simone Mino di La Spezia

Quarto Ufficiale: Mattia Maresca di Napoli

Turris-Messina (17.30): Francesco Burlando di Genova

Assistenti: Massimiliano Starnini di Viterbo e Emanuele Fumarulo di Barletta

Quarto Ufficiale: Giuseppe Lascaro di Matera

Lunedì 02/12/2024

Monopoli-Avellino (20.30): Andrea Ancora di Roma 1

Assistenti: Michele Piatti di Como e Nicola Di Meo di Nichelino

Quarto Ufficiale: Lucio Felice Angelillo di Nola

Sorrento-Giugliano (20.30): Luca De Angeli di Milano

Assistenti: Vittorio Consonni di Treviglio e Mario Chichi di Palermo

Quarto Ufficiale: Antonio Spera di Barletta

