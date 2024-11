Champions, Juventus bloccata dall’Aston Villa: top eight lontana

La Juventus di Thiago Motta non riesce a svoltare in Champions League: terzo risultato deludente consecutivo, con uno 0-0 contro l’Aston Villa che lascia i bianconeri a quota 8 punti, lontani dall’élite del torneo. La sfida a Birmingham si è rivelata estremamente tattica e avara di emozioni. Di Gregorio protagonista nel primo tempo, con una parata su Watkins e un pizzico di fortuna sulla punizione di Digne che colpisce la traversa. Nella ripresa, Martinez salva su Conceicao, mentre Locatelli si oppone a un tiro ravvicinato di McGinn. Nel recupero, il VAR annulla un gol di Rogers per fallo di Diego Carlos sul portiere bianconero.

Aston Villa-Juventus 0-0: HIGHLIGHTS

Bologna ko: il Lille passa 2-1 al Dall’Ara

Ancora una sconfitta per il Bologna di Italiano, battuto 2-1 dal Lille nella quinta giornata. Dopo un buon primo tempo, i rossoblù commettono un errore fatale al 44’, regalando il vantaggio a Mukau. Nella ripresa, Lucumi pareggia al 63’ con un colpo di testa, ma solo tre minuti dopo Mukau firma la doppietta che condanna gli emiliani. Bologna ultimo nel girone con un solo punto conquistato.

Bologna-Lille 1-2: HIGHLIGHTS

44’ Makau (L), 63’ Lucumi (B), 66’ Makau (L)

La classifica dopo la 5a Giornata

1. Liverpool 15

2. Inter 13

3. Barcellona 12

4. Borussia Dortmund 12

5. Atalanta 11

6. Leverkusen 10

7. Arsenal 10

8. Monaco 10

—————————————

9. Aston Villa 10

10. Sporting 10

11. Brest 10

12. Lilla 10

13. Bayern Monaco 9

14. Benfica 9

15. Atlético Madrid 9

16. Milan 9

17. Manchester City 8

18. PSV Eindhoven 8

19. Juventus 8

20. Celtic 8

21. Feyenoord 7

22. Club Brugge 7

23. Dinamo Zagabria 7

24. Real Madrid 6

————————————

25. PSG 4

26. Shakhtar Donetsk 4

27. Stoccarda 4

28. Sparta Praga 4

29. Sturm 3

30. Girona 3

31. Stella Rossa 3

32. Salisburgo 3

33. Bologna 1

34. Lipsia 0

35. Slovan Bratislava 0

36. Young Boys 0

