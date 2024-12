Serie C/C, 17a Giornata: gli arbitri designati

Le designazioni arbitrali per la 18a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra venerdì 6 e lunedì 9 dicembre.

SERIE C / GIRONE C – 18a GIORNATA

Venerdì 06/12/2024

CERIGNOLA-ALTAMURA (20.30): Andrea Calzavara di Varese

Assistenti: Giuseppe Cesarano (Castellammare di Stabia) e Mario Pinna (Oristano)

Quarto Ufficiale: Stefano Striamo (Salerno)

Sabato 07/12/2024

POTENZA-LATINA (15.00): Lucio Felice Angelillo (Nola)

Assistenti: Manuel Marchese (Pavia) e Thomas Storgato (Castelfranco Veneto)

Quarto Ufficiale: Domenico Mascolo (Castellammare di Stabia)

MESSINA-FOGGIA (17.30): Silvia Gasperotti (Rovereto)

Assistenti: Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia) e Giuseppe Bosco (Lanciano)

Quarto Ufficiale: Gennaro Decimo (Napoli)

Domenica 08/12/24

CAVESE-JUVENTUS NG (15.00): Gabriele Restaldo (Ivrea)

Assistenti: Nidaa Hader (Ravenna) e Manfredi Scribani (Agrigento)

Quarto Ufficiale: Alessandro Gervasi (Cosenza)

CROTONE-CASERTANA (15.00): Mattia Drigo (Portogruaro)

Assistenti: Giacomo Bianchi (Pistoia) e Mattia Morotti (Bergamo)

Quarto Ufficiale: Giuseppe Rispoli (Locri)

PICERNO-TURRIS (15.00): Samuele Andreano (Prato)

Assistenti: Fabio Dell’Arciprete (Vasto) e Gilberto Laghezza (Mestre)

Quarto Ufficiale: Emanuele Boccuzzo (Reggio Calabria)

AVELLINO-SORRENTO (17.30): Luca De Angeli (Milano)

Assistenti: Matteo Taverna (Bergamo) e Daniele Sbardella (Belluno)

Quarto Ufficiale: Fabrizio Ramondino (Palermo)

TARANTO-CATANIA (17.30): Giuseppe Vingo (Pisa)

Assistenti: Andrea Cecchi (Roma 1) e Gennantonio Martone (Monza)

Quarto Ufficiale: Emanuele Ciaravolo (Torre del Greco)

TRAPANI-BENEVENTO (19.30): Domenico Leone (Barletta)

Assistenti: Matteo Nigri (Trieste) e Andrea Pasqualetto (Aprilia)

Quarto Ufficiale: Mauro Gangi (Enna)

Lunedì 09/12/2024

GIUGLIANO-MONOPOLI (20.30): Giuseppe Mucera (Palermo)

Assistenti: Stefano Franco (Padova) e Marco Sicurello (Seregno)

Quarto Ufficiale: Leonardo Di Mario (Ciampino)

