Matera, la trasferta di Angri interdetta per i tifosi biancoazzurri

Altra tegola per i tifosi del Matera. Infatti, nelle ultime ore è stato comunicato che la trasferta di Angri è stata interdetta ai tifosi biancoazzurri. La decisione è arrivata da parte della Questura di Salerno che ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Matera. In terra campana, la squadra guidata dal tecnico Torrisi dovrà fare a meno del proprio pubblico sempre numeroso anche in trasferta.

