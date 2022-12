Serie B: Risultati e classifica 16a Giornata

Condividi su...

Il Frosinone di Fabio Grosso domina (3-0) lo scontro al vertice in casa della Reggina e allunga in classifica: ora sono 6 i punti di vantaggio sui calabresi, 9 sul terzo posto. Dopo 7 turni (2 ko e 5 pareggi consecutivi) e due mesi di astinenza, il Bari ritrova la vittoria passando 3-0 sul campo del Cittadella e la squadra di Mignani resta aggrappata al terzo posto con il Genoa: esordio vincente in panchina per Alberto Gilardino, promosso alla guida del grifone dopo l’esonero di Blessin. I liguri ritrovano i tre punti dopo un mese e mezzo superando 2-0 il Sudtirol. Il Brescia si salva a Cosenza pareggiando al 92′. Il Pisa supera l’Ascoli e continua a scalare la classifica: ora i toscani sono in zona playoff.

SERIE B – RISULTATI 16a GIORNATA

Ternana-Cagliari 1-0

8′ rigore Falletti (T)

Parma-Benevento🟥 0-1

20′ Forte (B)

Cittadella-Bari 0-3

13′ Scheidler (B), 32’ Folorunsho (B), 68’ Maita (B)

Cosenza-Brescia 1-1

71’ Larrivey (C), 90’+2’ Bianchi (B)

Genoa-Südtirol 2-0

65’ Puscas (G), 90’+3’ Aramu (G)

Modena-Venezia 2-2

37′ rigore Tremolada (M), 52’ Bonfanti (M), 60’ Crnigoj (V), 90+1’ Johnsen (V)

Perugia-Spal 0-0

Reggina-Frosinone 0-3

34′ Mulattieri (F), 50’ Insigne (F), 68’ Szyminski (F)

Pisa-Ascoli 2-0

45’+3’ rigore Torregrossa (P), 87’ Canestrelli (P)

Palermo-Como 0-0

CLASSIFICA

Frosinone 35

Reggina 29

Bari e Genoa 26

Ternana 25

Brescia 24

Parma 23

Pisa e SudTirol 22

Ascoli e Modena 21

Cagliari, Cittadella, Palermo 19

Benevento 18

–

Cosenza 17

Spal, Venezia e Como 16

Perugia 13