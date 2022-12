Calciomercato: Ultim’ora Fasano, si prova il colpo Daniele Vantaggiato

Condividi su...

Il Fasano potrebbe avere in canna un incredibile colpo di mercato. Il club del presidente Franco D’Amico sarebbe pronto a presentare un’importante proposta a Daniele Vantaggiato, attaccante classe 1984, in uscita dal Livorno ed ex Bologna, Torino e Parma. Il calciatore ha espresso il desiderio di tornare in Puglia e il Fasano ha deciso di provarci. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra le parti.