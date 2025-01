Serie B, parte il mercato. Bari con lo sguardo a Genova

Comincia ufficialmente il mercato di gennaio. Periodo particolare per tanti giocatori con la valigia in mano e altri che potrebbero cambiare aria dopo le buone prestazioni nella prima parte di stagione. Mercato di riparazione, lo chiamano, perché le società cercano di puntellare gli organici nei reparti che stanno rendendo di meno. Sarà un mese in cui il Bari dovrà mettere quattro o cinque tasselli facendo i conti con un budget risicato e che dovrà tenere conto delle cessioni. In partenza ci sono Matino e Sgarbi, che dovrebbero andare rispettivamente ad Avellino e Juve Stabia. Il difensore ha tanti estimatori in Serie C, tra cui il Catania, e deciderà la sua destinazione nei primi giorni di gennaio, così come Sgarbi, su cui la Juve Stabia è in vantaggio. In entrata tre sono le piste vive: una è quella che porta all’under Marcandalli dal Genoa, difensore under classe 2002 che a gennaio potrebbe scendere in Serie B, l’altra a Gaston Pereiro, trequartista mancino del Genoa, che la società rossoblù ha tesserato dopo lo svincolo dal Cagliari. Il trequartista, che all’occorrenza può fare anche la seconda punta, ha un ingaggio alla portata dei biancorossi che seguono anche La Gumina, attaccante in uscita dalla Samp. Primi nomi di un mercato che terminerà il 3 febbraio, con quattro partite importanti di mezzo per capire quale sarà il prosieguo della stagione dei biancorossi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author