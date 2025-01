Foggia: alle porte il derby con l’Altamura, ma occhio ai movimenti sul mercato

Il Foggia inizia il suo 2025 con la testa divisa a metà. Da una parte la massima attenzione rivolta verso il calcio giocato, ormai pronto a tornare a far sentire il suo richiamo, dall’altra l’inevitabile distrazione rappresentata dalla sessione invernale di calciomercato, partito ufficialmente nelle scorse ore.

Sul campo la squadra rossonera, ormai da diversi giorni, continua a preparare la sfida interna contro il Team Altamura di mister Di Donato, reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa e paradossalmente penalizzato nei risultati dal ritorno tra le mura amiche del D’Angelo. L’occasione ideale per proseguire la marcia di avvicinamento alla zona playoff, vero obiettivo dell’anno nuovo, marcia intrapresa dal momento dell’arrivo di Luciano Zauri in panchina: i satanelli, con il tecnico ex Pescara alla guida, sono ancora imbattuti e in sette giornate hanno racimolato la bellezza di quindici punti, bottino figlio di una serie di quattro vittorie e tre segni X. La zona calda della graduatoria è adesso tenuta a distanza di sicurezza, ma a questo punto occorre non fermarsi.

Capitolo mercato: tante le operazioni destinate a essere concluse dal direttore sportivo Leone, tra calciatori che hanno trovato poco spazio fino ad ora e quindi sono da considerarsi in uscita e rinforzi che dovranno probabilmente arrivare in tutti i reparti. Mirino puntato, in particolar modo, sul settore avanzato che a breve non dovrebbe più contare sull’apporto di Emanuele Santaniello, finito nel taccuino dello stesso Team Altamura e della Casertana. Ai saluti anche Ascione, al pari di Marzupio, difensore ai box da diverso tempo e attualmente fuori lista. Occhio, poi, ai pezzi pregiati, su tutti Millico e Tascone, ricercati – secondo gli ultimi rumors – rispettivamente da un club di B come il Frosinone e dal Campobasso. Difficilmente però a Foggia ci si priverà di loro.

