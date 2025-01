Cerignola, Tentardini verso Gubbio. Sorrento avanti per Di Dio

Si muove anche in uscita il mercato del Cerignola, nelle ultime ore si sarebbe particolarmente intensificato il pressing del Gubbio su Alberto Tentardini, terzino sinistro gialloblù classe ’96. Tutte le parti sarebbero vicine all’accordo e l’ex Catanzaro potrebbe presto lasciare la Puglia a titolo definitivo direzione Umbria, approdando nel Girone B di Serie C. Per Tentardini 16 presenze in stagione con la maglia del Cerignola.

Ai saluti anche Flavio Di Dio, esterno destro classe 2002 su cui sarebbe il Sorrento ad essere in vantaggio sulle altre eventuali pretendenti (risulterebbe anche un recente sondaggio del Campobasso). L’ex Giugliano, all’Audace in prestito pur trovando pochissimo spazio, è di proprietà della Juve Stabia e tornerebbe alle vespe per poi essere girato al Sorrento che, nel frattempo, si accinge a salutare Gianmarco Todisco, terzino destro classe 2002 ormai ad un passo dall’Avellino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author