Cerignola, tutto fatto per Volpe. Manzi si avvicina

Primi giorni di mercato movimentati per il direttore sportivo del Cerignola, Elio Di Toro. Nelle ultime ore sono stati ultimati tutti i dettagli della trattativa che porterà in gialloblù Giovanni Volpe dal Catanzaro con la formula del prestito con eventuali diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni. L’esterno offensivo ex Potenza firmerà con il club del presidente Nicola Grieco.

Si avvicina, invece, Claudio Manzi, difensore della Virtus Entella con cui il Cerignola avrebbe raggiunto l’intesa totale. Accordo vicino con il club ligure per il trasferimento a titolo definitivo, per il via libera servirà però che l’Entella trovi prima un sostituto numerico del centrale campano. Occorrerà, dunque, attendere almeno la prossima settimana per la buona riuscita dell’operazione.

