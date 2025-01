Il presidente Bardi ricorda Aldo Agroppi, ex giocatore del Potenza

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Aldo Agroppi. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si unisce nel ricordo di un calciatore che ha lasciato un segno indelebile nella comunità lucana avendo vestito con orgoglio la maglia del Potenza calcio sul finire degli anni ’60 (stagione ’66-’67 con 35 presenze e 3 gol), quando i rossoblù giocavano in serie B. “E’ stato – sottolinea Bardi – un esempio di dedizione e spirito di squadra. La sua presenza in campo era sempre sinonimo di impegno, determinazione e qualità, con i suoi compagni di squadra che lo consideravano un faro. La sua passione per il calcio e il suo spirito combattivo rimarranno sempre nei cuori di chi ama un calcio fatto di passione, impegno e sano agonismo. Mi auguro – conclude il presidente – che il suo ricordo possa continuare a ispirare le future generazioni di calciatori e appassionati di sport”.

