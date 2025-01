Volley, Prisma Taranto-Piacenza: sfida chiave per la salvezza al PalaMazzola

Il nuovo anno si apre con un impegno delicato per la Gioiella Prisma Taranto, che il 5 gennaio alle 15:30 ospiterà la Gas Sales Bluenergy Piacenza al PalaMazzola. Una partita dal peso specifico elevato nella lotta per la permanenza in Superlega.

La squadra del presidente Bongiovanni è reduce da cinque sconfitte consecutive, compresa l’ultima contro Padova, diretta concorrente per la salvezza. Con 10 punti, Taranto occupa il terzultimo posto, tallonata da Grottazzolina e Monza, e dovrà sfruttare il fattore campo per invertire la rotta.

Piacenza si presenta con un roster di alto livello, guidato dal palleggiatore Brizard, uno dei migliori nel suo ruolo. L’opposto Bovolenta è in grande forma, mentre gli schiacciatori Kovacevic, Maar e Mandiraci – quest’ultimo in via di recupero – aggiungono ulteriore pericolosità offensiva.

Nella gara d’andata, Piacenza si impose per 3-1, ribaltando il vantaggio iniziale degli ionici. Ora Taranto cerca il riscatto, consapevole dell’importanza di ogni punto in questa fase della stagione.

Le dichiarazioni di D’Heer:

“Affrontiamo una partita complicata, ma anche per Piacenza non sarà semplice. Dopo la sconfitta in Coppa Italia vorranno rifarsi. Noi dobbiamo dare di più: ogni gara è ormai una finale. Contiamo sul supporto del nostro pubblico per fare punti preziosi.”

Dettagli della partita:

Data e ora: Domenica 5 gennaio 2025, ore 15:30

Domenica 5 gennaio 2025, ore 15:30 Arbitri: Luciani Ubaldo, Brunelli Michele

Luciani Ubaldo, Brunelli Michele Video Check: Galiuti Sara

Galiuti Sara Diretta: VBTV, telecronaca di Mimmo Polito

Precedenti: 8 incontri, 6 vittorie per Piacenza, 2 per Taranto.

Ex di turno: Roamy Alonso e Fabrizio Gironi, entrambi a Piacenza nelle stagioni precedenti.

Al PalaMazzola si attende una battaglia decisiva, con Taranto pronta a lottare per un nuovo inizio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author